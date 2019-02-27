Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'den Haliç İçin Müthiş Proje

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Deniz Köken, ilçenin 4 büyük cazibe merkezi olan Eyüp Sultan Camii, Piyer Loti, Haliç ve Feshane ile ilgili önemli projelerini anlattı. Haliç kıyısına tramvay yapılacağını belirten Köken, Haliç adalarının da yeniden ihya edileceğini söyledi.AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 31 Mart seçimleri sonrası hayata geçecek projeleri anlattı. Eyüpsultan'ın son 15 yılda büyük değişimler yaşadığını, Göktürk'ün dahil olmasıyla ilçenin büyüdüğünü ve sıkışıklık meydana geldiğini belirten Köken, otopark sorununun ciddi bir boyuta geldiğini söyledi."EN BÜYÜK SORUN OTOPARK"Önceden bir apartmanda 2-3 araç varken, şimdi aynı evde bile iki araç bulunabildiğini söyleyen Köken, ilçede otopark ve trafiği rahatlatacak önlemler konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.400 bin nüfusa sahip olan ve 270 bin seçmeni barındıran Eyüpsultan'da büyük bir genç nüfusun bulunduğunu söyleyen Köken, buna rağmen okul eksiğinin olduğunu aktardı. Hükümet ve valilikle görüşerek bu soruna el attıklarını belirten Köken, "İlk etapta 2019 yılı içinde 7 tane okulun inşaatını başlatacağız. İlçemizde nüfusun üçte biri 19 yaşın altında. Yani 3 kişiden biri 20 yaşın altında diyebiliriz. Bu çok ciddi bir rakam. Bu yüzden spor sahaları, kültür merkezleri, tiyatrolar, cep sinemaları yapmak zorundasınız. Bu kadar genci okul sonrası oyalayacağınız bir yer yok. Mini kültür merkezleri, gençlik merkezleri, etüt merkezleri, üniversite hazırlık merkezleri konusunda eksiklerimiz var. Bunları da önümüzdeki 5 yıl içinde çözmüş olacağız" dedi.EYÜPSULTAN'IN 4 ANA AKSI İÇİN BÜYÜK PROJELERİstihdam konusunda kültür ve turizm çalışmalarının çok etkili olacağını belirten Başkan Adayı Köken, Eyüpsultan'ın 4 ana aksının doğru kullanılması durumunda bölgenin turizm merkezi olacağını söyledi. Köken, "Eyüp Sultan Camii, Haliç, Feshane ve Piyer Loti ilçe için çok önemli. Feshane'yi müze yaparsak, Haliç'in adalarını insan eli değmeden bir yaşam alanı haline getirebilirsek, Haliç'te kürek yarışları düzenleyebilirsek, Piyer Loti ve camiyi de içine kattığımızda yerli ve yabancı turistleri çektiğimiz anda, çok daha farklı olacak" diye konuştu.İSTANBUL HAVALİMANI GÜZERGAHINA LOJİSTİK MERKEZLERİstanbul Havalimanı (3. Havalimanı) güzergahının Eyüpsultan'dan geçtiğini hatırlatan Köken, "Bizim bu güzergahı doğru kullanıp, havalimanı lojistik merkezlerinin bizim bölgemizde olmasını nasıl sağlarız, oradakilerin altyapı hizmetlerini nasıl veririz diye düşünmemiz lazım. 3. Havalimanı-Seyrantepe arası metrosu çalışmaları bitmek üzere. Alibeyköy-Sirkeci hattında Haliç'e sıfır bir tramvay projemiz var. Hem Feshane müze olacak hem de önünden tramvay geçecek. Vatandaşımız Sirkeci'den Haliç boyunca aracını kullanmadan gezebilecek. Vezneciler-Habipler hattı da devreye girince Eyüpsultan'ın içine kadar metroyla gelme şansı olacak. Toplu taşımayı teşvik etmeden trafik sorununu çözmeniz mümkün değil. Dünya da böyle çözüyor zaten" ifadelerini kullandı.EYÜPSULTAN'A ÖZEL MÜZE PROJESİEyüpsultan'ın tarihi yönüne de vurgu yapan Köken, İstanbul'un fethiyle yaşıt olan ilçenin surların dışında Osmanlı tarafından kurulan ilk yerleşim yeri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Eyüpsultan'ın kendine ait özel bir müzesinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Köken, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak bu eksikliği gidermek üzere çalışmalara başladıklarını aktardı.Balkan göçmenlerin yoğun olduğu Alibeyköy havzasında da bir Balkan Müzesi kuracakları müjdesini veren Deniz Köken, oraya gidemeyen insanlar için Balkanları yaşatacak bir müze planladıklarını söyledi. Köken, "Ciddi bir nüfus o bölgenin insanlarından oluşuyor. 3-4 kuşak olmuşlar artık. Son kuşaklar kendi memleketinin eserlerini burada görsün istiyoruz" dedi.Başkan Adayı Köken, Eyüpsultan'da 5 noktada tapu sorunu olduğunu belirterek, "Bu sorun da önceliklerimiz arasında ve seçimlerin ardından çözmek için hızla çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.- İstanbul