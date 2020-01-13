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Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden yeni sosyal sorumluluk projeleri

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Ocak ayı toplantısını Eyüpsultan Ensari Konağı'nda gerçekleştirdi.

13.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:57Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden yeni sosyal sorumluluk projeleri
Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Ocak ayı toplantısını Eyüpsultan Ensari Konağı'nda gerçekleştirdi. Meclisin bu ayki gündeminde, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Enerji Tasarrufu Haftası, mavi kapak kampanyası" masaya yatırıldı.

Geçen ay başlatılan "Evvel Ahir" çalışmasının Eyüpsultan genelinde bulunan parklarda devam ettiğini belirten Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti, önümüzdeki günlerde yeni sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştireceklerini söyledi. Muti, toplantıda şöyle konuştu:

"Mavi kapak kampanyamızı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda tekerlekli sandalye konusunda belediyemiz de bize destek olacak. Zahir Kafe'de farkındalık oluşturmak, sosyal sorumluluk projelerimizi değerlendirmek üzere ESER Öğrencileri ile bir araya geldik. Gazeteciler günü dolayısıyla belediyemizin basın müdürlüğü ve ilgili başkan yardımcılarımızı ziyaret ettik. İlk dönemin bitmesi münasebetiyle kahvaltıda bir araya geldik. İkinci dönem çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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