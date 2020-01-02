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Eyüpsultan Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçeyi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

02.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:40 Eyüpsultan Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor
Eyüpsultan Belediyesi, ilçeyi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'ı daha yeşil bir hale getirmek için hizmet veriyor. Ekipler, aralıksız olarak yürüttükleri çalışmalarda ilçede bulunan parklarda ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde çalışma gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bin 500 kasa içerisinde bulunan, toplam 72 bin adet çuha çiçeği ve menekşe dikti. Ekipler ayrıca aynı alanda peyzaj çalışması da gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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