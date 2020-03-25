Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu - Haberler

Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu.

25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:27
Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu
Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinlerini virüs salgınından korumak amacıyla önlemler alarak, her gün temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, teknik olarak da birçok önemli projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda salgın döneminde Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu. Termal kamera sayesinde belediye hizmet binasına işlem yaptırmak için gelen vatandaşların ve personelin sağlık durumları kontrol edilmiş oluyor.

Vefa hattı alt yapısı oluşturuldu

Ayrıca belediye personeline yönelik olarak video konferans yöntemiyle online toplantı sistemi uygulanıyor. Bu sistem de özellikle çalışanların salgın tehdidi yüzünden toplantı amacıyla kalabalık ortamlarda bir arada bulunmalarını engellemeyi amaçlıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü yine korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bünyesinde bulunan Beyaz Masa birimi ile beraber Vefa hattının işleve girmesini sağladı. Ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediye personeli için evden çalışma sistemine geçti. Bu sistem, personelin dönüşümlü çalışması nedeniyle hizmetin aksamaması, çalışmalarına evinden devam etmesi için home office çalışma imkanı sunuyor. Personele gerekli yazılımlar ve donanımlar sağlandı. Evlerinde çalışması gereken belediye personeli bu süre boyunca kurumdaki bir bilgisayarda çalışıyormuş gibi çalışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Termal, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkıştı - Haber 15:06: Azerbaycan-Gürcistan sınırında çalışma saatleri 2 saate indirildi - Haber 15:05: Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi - Haber 15:05: Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım" - Haber 15:04: Dünya Saati: 'Dünya Dayanışma Saati' - Haber 14:55: Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu - Ekonomi 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber