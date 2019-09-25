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Eyüpsultan Belediyesi, ilk kreşinin temelini atacak

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılacak olan ilk kreşin temeli düzenlenecek program ile yarın atılacak.

25.09.2019 10:03Eyüpsultan Belediyesi, ilk kreşinin temelini atacak
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılacak olan ilk kreşin temeli düzenlenecek program ile yarın atılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ilçenin en büyük eksiklerinden kreş sorununu çözmek için harekete geçti. Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilk kreş için yarın Karadolap Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Doruk Sokak'ta 2 katlı olarak yapılacak kreşin, bölgenin büyük ihtiyacını karşılayacağı bildirildi. Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilecek kreşte 5 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alacak. Kreşin temel atma törenine tüm vatandaşlar davet edildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

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