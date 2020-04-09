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Eyüpsultan Belediyesi işitme engelliler için özel maske üretti

Eyüpsultan Belediyesi, bünyesindeki Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK) işitme engelliler için maske üretti.

09.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:20
Eyüpsultan Belediyesi işitme engelliler için özel maske üretti
Eyüpsultan Belediyesi, bünyesindeki Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK) işitme engelliler için maske üretti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanılan maskeler, işitme engellilerin iletişim kurmasını zorlaştırdığı için ESMEK kursları, engelli bireyler için özel maskeler hazırladı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bütün vatandaşlar için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek maske üretimine başladığını aktardı.
Koronavirüsle mücadelede, tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için de çalışmalar yapıldığını anlatan Köken, şunları kaydetti:
"Maske üretimine başladık. Bunu sahada çalışan personelimize dağıtıyoruz. Engelliler için de maske lazım. Bizler de düşündük ve işitme engelli vatandaşlarımız için bir maske tasarladık. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmeleri için özel maskeler diktik. Çünkü işitme engelli vatandaşlarımız diğer türlü çok zorluk çekiyordu. Bizler her zaman her vatandaşımızın yanındayız. Ayrım gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Aile Müdürlüğümüz psikolojik destek için online olarak hizmete başladı. Uzun zamandır toplantılarımızı online yapıyoruz. Kendimiz de tedbirlerimizi aldık. Önce biz uygulayacağız ki vatandaş da uygulasın."

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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