Eyüpsultan Belediyesi ISO 9001 ve ISO 10002 belgesi alıyor
Eyüpsultan Belediyesi'nin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002 belgeleri almak için yaptığı başvurunun ardından Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) denetimleri başlıyor.
10.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:01
Eyüpsultan Belediyesi'nin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002 belgeleri almak için yaptığı başvurunun ardından Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) denetimleri başlıyor.
Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinleri ile arasındaki ilişkiyi en üst seviyeye çıkararak daha hızlı, daha şeffaf hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırarak, sürekliliğini sağlamak amacıyla, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi almak için başvuruda bulunmuştu. Türk Standartları Enstitüsü, başvuruyu değerlendirerek Eyüpsultan Belediyesi'ne incelemelerde bulunmak üzere denetmenler görevlendirdi.
Denetim çalışmalarının öncesi denetmenlerle bir toplantı düzenlendi
Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları Eda Çaçtaş, Ali Rıza Yavuz, Cevdet Yıldız ile İsmail Uysal ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda karşılıklı bilgilendirmeler yapıldı. Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Deniz Köken bu konuya çok önem veriyor, hassasiyetle yaklaşıyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuya odaklandık. Neler yapabileceğimizi çözümlemeye çalıştık. Heyecanlıyız, sizlerin geri dönüşümlerini çok önemsiyoruz." Sonrasında ise Eyüpsultan ilçesi, Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışma prensipleri, personeli ve hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Denetmenler 4 gün süreyle Eyüpsultan Belediyesi birimlerinde denetimler gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinleri ile arasındaki ilişkiyi en üst seviyeye çıkararak daha hızlı, daha şeffaf hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırarak, sürekliliğini sağlamak amacıyla, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi almak için başvuruda bulunmuştu. Türk Standartları Enstitüsü, başvuruyu değerlendirerek Eyüpsultan Belediyesi'ne incelemelerde bulunmak üzere denetmenler görevlendirdi.
Denetim çalışmalarının öncesi denetmenlerle bir toplantı düzenlendi
Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları Eda Çaçtaş, Ali Rıza Yavuz, Cevdet Yıldız ile İsmail Uysal ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda karşılıklı bilgilendirmeler yapıldı. Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Deniz Köken bu konuya çok önem veriyor, hassasiyetle yaklaşıyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuya odaklandık. Neler yapabileceğimizi çözümlemeye çalıştık. Heyecanlıyız, sizlerin geri dönüşümlerini çok önemsiyoruz." Sonrasında ise Eyüpsultan ilçesi, Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışma prensipleri, personeli ve hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Denetmenler 4 gün süreyle Eyüpsultan Belediyesi birimlerinde denetimler gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Eyüpsultan Belediyesi ISO 9001 ve ISO 10002 belgesi alıyor
Etiketler : Türk Standartları Enstitüsü, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?