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Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı

Eyüpsultan Belediyesi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpeklerin beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

12.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:42
Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı
Eyüpsultan Belediyesi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpeklerin beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe genelinde tüm mahallelerde olduğu gibi ilçenin kırsal bölgelerindeki sahipsiz köpeklerin de yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2 günlük süreçte Çiftalan, Göktürk, Kısırkaya, Pirinççi ve Kurtkemeri gibi kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpekleri besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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