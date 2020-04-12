Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı
Eyüpsultan Belediyesi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpeklerin beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
12.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:42
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe genelinde tüm mahallelerde olduğu gibi ilçenin kırsal bölgelerindeki sahipsiz köpeklerin de yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2 günlük süreçte Çiftalan, Göktürk, Kısırkaya, Pirinççi ve Kurtkemeri gibi kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpekleri besledi.
Kaynak: AA
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