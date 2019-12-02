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Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin başlattığı 'İstihdam Seferberliği' tüm hızıyla sürüyor.

02.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:48Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği
Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin başlattığı 'İstihdam Seferberliği' tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Kasım ayında 276 kiye istihdam sağlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüpsultan'da yaşayan işsiz vatandaşlara umut oluyor. Bugüne kadar binlerce iş görüşmesi yapan Eyüpsultan Belediyesi, Kasım ayında 276 kişiye daha istihdam sağladı.

Her yaşa, eğitime ve meslek grubuna uygun işlerin bulunabildiği İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde yer alıyor.

Birebir veya toplu olarak gerçekleştirilen iş mülakatlarının yanı sıra iş ve kariyer geliştirme biriminin eğitim seminerleri ve kursları da bulunuyor. İş ve Kariyer Birimi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy'de bulunan İş ve Kariyer Merkezi'ne gelerek öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin çalışmalarından çok memnun olan vatandaşlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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