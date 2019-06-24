24.06.2019 16:37
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Eyüpsultan Belediyesi'nden "e-beyanname uygulaması"

Eyüpsultan Belediyesi

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların emlak beyanı bildirim başvurusunu elektronik ortamda yapabilmesi için "e-beyanname uygulaması" başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi , vatandaşların emlak beyanı bildirim başvurusunu elektronik ortamda yapabilmesi için "e-beyanname uygulaması" başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-devlet uygulaması ve Eyüpsultan Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde, gayrimenkul sahibi tapu üzerindeki bilgileri girerek dakikalar içinde beyanını yapabilecek.
İlçe sakinleri, yeni sistem sayesinde ev ve iş yerlerinden internete girerek beyanname işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede, vatandaşlar cezalı duruma düşmeden hem zamandan kazanacak hem de sıra beklemeden işlemlerini tamamlayacak.
Kaynak: AA
Eyüpsultan Belediyesi , Güncel

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