Eyüpsultan Belediyesi'nden eğitimcilere sıfır atık eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlanması amacıyla ilçede bulunan eğitimcilere eğitim verdi.



"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde "Eğiticinin Eğitimi" adıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Eyüpsultan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların müdürlerine ve öğretmenlerine ilçe sınırlarında "Geri Kazanabilir Atıkları" toplayan lisanslı firmalar tarafından sunumlar yapılarak, eğitim verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, Eyüpsultan Belediyesi olarak plastik, cam ve bitkisel atık yağların toplanması konusunda ileri bir seviyeye geldiklerini, geri dönüşüm konusunda yeni projeler hazırladıklarını ve çalışmalar yaptıklarını belirterek "Eyüpsultan'da yaklaşık 400 bin nüfusumuz var. Kişi başına günlük düşen çöp miktarı da 1 kilo civarında; yani Temizlik İşleri Müdürlüğümüz günlük 400 ton çöp topluyor. Bu da aylık 13 bin ton civarında çöpün toplanması demek" dedi.



"Okuldaki çocuğun aldığı eğitim bu işin temelini oluşturuyor"



Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geri dönüşüm konusunda ise belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından sonra her mahallemizin mutlaka bir geri dönüşüm toplama günü ve saati olacak. Çok kısa zamanda tekstil atıkları ile ilgili kumbaralarımızı da koyduracağız; bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bizim çevre mühendisi arkadaşlarımız, okullarla irtibatlı bir şekilde çalışarak geri dönüşüm konusunda eğitimler verecek. Okuldaki çocuğun aldığı eğitim bu işin temelini oluşturuyor. Girmediğimiz sınıf kalmayacak. En fazla atık toplayan okullarımıza ödüller vereceğiz. Sıfır atık algısını Eyüpsultan'da kıracağız. Çevre bilincinin oluşması konusunda siz değerli eğitimcilere de önemli görevler düşüyor."



Program sonrası Eyüpsultan Belediyesinin iş birliği içinde olduğu geri dönüşüm firmaları tarafından kurulan stantlarda eğitimcilere, broşür, afiş ve atık pil toplama kutuları dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA