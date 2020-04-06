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Eyüpsultan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan, tüm dünyada vaka sayısı artan yeni tip korona virüse karşı bir dizi tedbirler alırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

06.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:00
Eyüpsultan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan, tüm dünyada vaka sayısı artan yeni tip korona virüse karşı bir dizi tedbirler alırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, rutin çalışmalarına devam ederken, virüs nedeniyle bu hizmetlerine yenilerini ekleyerek vatandaşları bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Eyüpsultan Belediyesi, bugün ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başladı. Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen gıda kolisi desteği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle erken bir tarihe alınarak sayısı artırıldı.

10 bin adet gıda kolisi dağıtılacak

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 10 bin adet kolinin dağıtımına başladı. Yardımların kolay ulaşması için Eyüpsultan, 4 bölgeye ayrılarak dağıtım kolay bir şekilde yapılıyor. Ramazan ayının ilk gününe kadar da bütün ekipler erzak kolilerini dağıtmış olacak. Gıda kolilerinin dağıtımına köylerden başlandı. Ardından dağıtıma diğer mahallelerde devam edildi. Gıda kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Gıda kolisi alan ihtiyaç sahipleri, Eyüpsultan Belediyesinin yapmış olduğu bu destekten dolayı memnun kaldıklarını ifade ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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