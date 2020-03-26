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Eyüpsultan Belediyesi'nden sosyal medyada diyetisyen desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler alan Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara da başladı.

26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:50
Eyüpsultan Belediyesi'nden sosyal medyada diyetisyen desteği
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler alan Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara da başladı.

Eyüpsultan Belediyesi diyetisyenleri, facebook ve instagramdan yapılan canlı yayınlarda, vatandaşların sorularını cevaplayarak virüse karşı alınacak önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı beslenme reçeteleri veriyorlar. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenlerinden Şeyda Demirçelik, sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını cevaplandırdıklarını, özellikle virüse karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme reçeteleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Kronik hastalıkları olan, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların beslenme yöntemleri konusunda da bilgiler aktardıklarını ifade eden Demirçelik, "Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı beslenmeyle yakından ilişkilidir. COVİD-19 Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Her hafta Cuma günleri 14.00'de facebook'tan, instagram'dan ise her akşam 21.00'de canlı yayınlar yapıyoruz. Eyüpsultanlıların sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini yükseltmek için yapılması gerekenler ve beslenmeyle ilgili merak ettikleri soruları yanıtlıyoruz" dedi.

Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğunu belirten Şeyda Demirçelik, şunları söyledi: "Özellikle grip, soğuk algınlığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-10 korona virüs gibi hastalıklarla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de sağlıklı beslenme ile yakından ilişkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri ise şöyle sıralayabiliriz: "Probiyotikler ile sağlıklı bağırsaklar, güçlü bağışıklık sistemi. Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında, ev yapımı turşu, yoğurt, peynir, elma sirkesi gibi besinler bulunur. Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan 'beta glukan' içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, kahvaltı veya ara öğünlerde süt/yoğurt içerisine yulaf ve meyve ekleyerek tüketebilirler. Bağışıklık sistemini güçlendiren, zararlı mikro organizmalar ile savaşan ve hücrelerini koruyan selenyuma günlük beslenme içinde yer verilmelidir. Tüm deniz ürünleri, ay çekirdeği, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır. Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan "beta karoten" içerir. Bu nedenle sofralarınızda bu besinlere mutlaka yer verin." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Diyetisyen, Güncel

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