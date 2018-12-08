Eyüpsultan Belediyesi'nden Vatandaşlara Danışmanlık Hizmeti

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57

Eyüpsultan Belediyesi Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlara psiko-sosyal ve toplumsal yaşam standartları içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları aile ve birey temelli danışmanlık hizmetleri veriyor.Eyüpsultan Belediyesi Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlara her türlü danışmanlık hizmetini sunabilmek için çalışıyor.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın aile ve gençlere verdiği önem ve "sosyal belediyecilik" politikası doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara psiko-sosyal ve toplumsal yaşam standartları içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları aile ve birey temelli danışmanlık hizmetleri veriliyor.119 seminer düzenlendiAyrıca, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, vatandaşların ortak sorunlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenliyor. İhtiyaç doğrultusunda ev ziyaretleri yapılarak danışanlara psikolojik destek de veriliyor. Şimdiye kadar, 119 seminer düzenleyen Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, bin 613 kişiye 4 bin 492 seans danışmanlık hizmeti verdi.Her vatandaşa psikolojik destekEyüpsultan'da ikamet eden ve psikolojik destek talep eden her vatandaşa aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, bireysel danışmanlık ve çocuk-ergen danışmanlığı hizmeti veriliyor. Gerek görülen durumlarda bireyler, gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor.Hizmet ve yardımlardan faydalanabilmek için ise Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimine gelerek ya da telefonla arayarak görüşme formu doldurulması gerekiyor. Formun sonucuna göre ise danışanlara olumlu ya da olumsuz dönüş yapılıyor. - İSTANBUL