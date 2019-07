Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor okulları açıldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okulları şenlikle başladı.Eyüpsultan Yaz Spor Okulları'nın, Alibeyköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış etkinliğine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra Eyüpsultan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selahattin Temiz, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, büyük ilgi gören yaz spor okullarında öğrenci mevcudunu her yıl yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:"Bu sene 8 bin 300 müracaat aldık ama bu sayıyı her sene katlayarak arttıracağız. Bu yıl şişme havuzlarla idare ediyoruz ama en kısa zamanda sizleri yüzme havuzlarıyla da buluşturacağız. Yüzme konusuna çok yoğun bir talep var. Talepler neye göre yoğunlaşırsa biz de yatırımlarımızı ona göre yönlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte önce bir bölgede, daha sonra ikinci bir bölgede olmak üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi yüzme havuzlarıyla buluşturacağız. Derdimiz şu, ilkokuldan ortaokula geçerken herkesin yüzme öğrenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra gençlerimizin salon sporlarını yapmaları için de gerekli ortamları oluşturacağız. Eyüpsultanlı çocuklar en iyisine layık."Köken, gelecek yıl yaz spor okullarının süresini uzatacaklarını ve talepleri de değerlendirerek eğitim verilen branş sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.Konuşmasının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Köken ve beraberindekiler spor kompleksini gezip çocuklarla tenis ve voleybol oynadı, ok attı.