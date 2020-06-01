Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete hazır

Hem ilçe sakinlerini hem de ilçe dışından ziyarete gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için hizmet veren Eyüpsultan Belediyesine ait sosyal tesislerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete hazır
01.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:12
Hem ilçe sakinlerini hem de ilçe dışından ziyarete gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için hizmet veren Eyüpsultan Belediyesine ait sosyal tesislerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, normalleşme süreci kapsamında atılacak olan adımlarla ilgili yaptığı açıklamada, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin 1 Haziran tarihi itibari belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını söylemesi üzerine yapıldı. Açıklamanın ardından; Ensari Konağı, Rami Bir Nefes Park Sosyal Tesisleri, Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Emniyettepe Park Sosyal Tesisleri, Yeşilpınar Yağlıdere Sosyal Tesisleri, Kurtkemeri Sosyal Tesisleri ve Özgecan Aslan Sosyal Tesislerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Her biri ilçenin farklı noktalarında bulunan ve farklı mekanlarda birbirinden farklı lezzetler sunan sosyal tesislerde, vatandaşlar yeniden lezzetli yemekler yiyebilecek, çay ya da kahve eşliğinde keyifli sohbetler edebilecekler.

Vatandaşlar bu keyfi, Eyüpsultan Belediyesinin sosyal tesislerinde ister doğayla iç içe, orman manzarasında, Haliç manzarasında ister yeşillikler arasında yaşayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya’da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti Haber
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haberler››Güncel››Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete hazır - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:08: flaş - Haber 12:08: Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete hazır - Haber 12:07: Son dakika haberi! ELISA testi ile hem koronavirus hem de antikorları daha çabuk tespit edilebilecek - Haber 12:07: ABD'nin Floyd gösterilerinden istifade etmekle suçladığı Zimbabve'den diplomatik misilleme - Haber 12:07: Ulaş'ta kıraathaneler ve lokantalar hizmet vermeye başladı - Haber 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haberler 10:52: Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde - Haber 10:41: Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı - Haberler 10:17: Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı - Haber 11:28: Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı - Magazin