Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı ile birlikte fırınlardaki denetimlerini artırdı.

27.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:02
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı ile birlikte fırınlardaki denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri bugün Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan fırınları denetledi.

Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanların eldiven, bone ve maske kullanıp kullanmadığını kontrol eden ekipler, pidelerin gramajlarına ve fiyatlarına da bakarak incelemelerde bulundular. Ekipler ayrıca vatandaşların içeri alınması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına da baktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ise 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna göre işlemlerini yaparak fırınlarda hijyen, üretimde kullanılan maddelerin uygunlukları, son kullanma tarihleri ve imalathanenin denetimlerini yaptılar.

Sabahın erken saatlerinde denetimlere başlayan, iftar saati ve sonrası da bu denetimleri sürdürerek 7/24 esasına göre çalışan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan tedbirleri genelgesine göre fırınların pide ve ekmek üretimlerini iftardan 2 saat önce sonlandırıp sonlandırmadıklarının da kontrollerini yapıyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haberler
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Haberler››Güncel››Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haber 17:26: Amasya'da cinayet - Haber 17:24: Trabzon Valisi Ustaoğlu doktor Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu - Haber 17:24: Kastamonu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi - Haber 17:22: İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye - Haber 17:07: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:53: Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı - Haber 16:34: Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu - Haberler 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 16:19: Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık - Magazin