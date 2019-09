Eyüpsultan Belediyesinden deprem açıklaması

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaşanan depremin ardından vatandaşlardan gelen tüm şikayet ve talepleri değerlendirerek gerekli çalışmaların başlattığını belirterek, "Şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı" dedi. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi, yazılı açıklama yaparak şikayet ve talepleri değerlendirerek çalışma başlatıldığını açıkladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, yaptığı açıklamada, ilçede gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi."112 ihbar geldi, 5 adet bina tahliye edildi"Başkan Köken, yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem sonrasında Belediyemizin Beyaz Masa birimine akşam saat 21.00'e kadar toplam 112 ihbar geldi. Bu şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı. Yapılan bu denetimler sonucunda, ilçemizde toplam 5 adet bina tahliye edildi. Bu binalarımızın 3'ü Yeşilpınar Mahallemizde, 1'i Merkez Mahallemizde, diğeri ise Düğmeciler Mahallemizdedir. Şükürler olsun ki ilçemizde can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Binalarında çatlak ve hasar olan vatandaşlarımızın tedbir amaçlı önlemler almalarını, Belediyemiz Beyaz Masa birimini (444 3000) aramalarını, yetkililerden (AFAD, Kızılay, Valilik ve Belediyemizden) gelen uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. İlçemizde tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış ve ailelerimize destekler sağlanmıştır." dedi."Kriz masasındaki arkadaşlarımız 24 saat görev başında olacaklar"Toplanma alanları belirlendiğini ve barınma merkezi olarak oluşturulduğunu kaydeden Başkan Köken, "Belediyemiz, olası bir depreme karşı hazırlıklar çerçevesinde Eyüpsultan Afet Yönetim Birimini (ESAY) kurmuş, olası bir afet sırasında ya da sonrasında toplanmaları için 107 alan belirlenmiştir. Bu alanlara 'Acil Toplanma Alanı' levhaları konulmuştur. Ayrıca geçici barınma merkezleri oluşturulmuştur. Toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Belediyemiz bünyesinde bugün oluşturulan deprem kriz masasında görevli arkadaşlarımız 24 saat görev başında olacaktır. Vatandaşlarımız (444 3000) nolu Beyaz Masa birimimizi telefonla arayarak her türlü şikayet, sorun ve isteklerini iletebilirler. Sosyal medyada yapılan asılsız söylem ve senaryolara da halkımızın itibar etmeyeceğine inanıyorum. Hem hükümetimiz, hem de yerel yönetimler olarak bizler her zaman halkımızın yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL