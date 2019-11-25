Haberler » Güncel » Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi - Haber

Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve belediye çalışanları ilçedeki 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

25.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:08Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve belediye çalışanları ilçedeki 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram etti. Başkan Deniz Köken ile birlikte, başkan yardımcıları, danışmanlar, meclis üyeleri, müdürler ve diğer personelin katıldığı sürpriz ziyaretlerde, öğretmenlere karanfil ve duvar saati gibi hediyeler takdim edildi. Başkan Deniz Köken, Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında öğretmenleri tebrik ederek onlarla sohbet etti.

"Öğretmenlerimizin heyecanını paylaşmak istedik"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bir farkındalık oluşturmak ve aynı anda aynı heyecanı paylaşmak istediklerine vurgu yaparak, "Bugün başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, personelimiz 83 okulda aynı anda etkinlik organize ettik. Ben de Haydar Akçelik Lisesi'ne geldim. Hem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladım hem de okul müdürümüz yeni geldi, onu ziyaret etmiş oldum. Yıllar önce beraber çalışmıştık" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Jandarmadan şehit öğretmenin eşine öğretmenler günü kutlaması
18:06 Uçuruma sürüklenen otomobilden atlayarak kurtuldular
18:05 Günün özeti
18:05 İran'da devrime bağlılık gösterisi
18:05 Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:07:10