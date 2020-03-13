Eyüpsultan Camii girişlerine dezenfektan cihazı konuldu
Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşları korona virüs salgınından korumak amacıyla ilçe genelinde bir dizi tedbir alarak ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:13
Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşları korona virüs salgınından korumak amacıyla ilçe genelinde bir dizi tedbir alarak ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.
Bu çalışmalara ek olarak Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Camii girişlerine dezenfektan cihazı koydu. Eyüpsultan Camii'ne, yurdun dört bir yanından hatta dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle cuma namazı esnasında cami içerisi ve avlusu vatandaşlarla dolup taşıyor. Cihazlar, bu yoğunluk sebebiyle virüse karşı önlem olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. - İSTANBUL
Bu çalışmalara ek olarak Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Camii girişlerine dezenfektan cihazı koydu. Eyüpsultan Camii'ne, yurdun dört bir yanından hatta dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle cuma namazı esnasında cami içerisi ve avlusu vatandaşlarla dolup taşıyor. Cihazlar, bu yoğunluk sebebiyle virüse karşı önlem olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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