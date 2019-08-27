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Eyüpsultan Çocuk Meclisi başvuruları başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisine başvurular başladı.

27.08.2019 11:17 Eyüpsultan Çocuk Meclisi başvuruları başladı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisine başvurular başladı.

Eyüpsultanlı çocukların oluşturduğu Çocuk Meclisi, önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Eyüpsultan Çocuk Meclisi, "Bir Kalem de Sen Getir" projesini hayata geçirerek Gaziantep'te bulunan mülteci kampına kırtasiye yardımı topladı. Ayrıca çocuklar kampa gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında ödül olarak şehir turuna katıldı. Yeni dönemde Çocuk Meclisine 4. sınıf ile 8. sınıf arası Eyüpsultan'da ikamet eden ya da okuyan tüm çocuklar başvuru yapabilecek. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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