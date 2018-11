Eyüpsultan Çocuk Meclisi'nden Mülteci Kardeşlerine Yardım Eli

27 Kasım 2018 Salı 13:34



Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü programlarından biri olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı'nın öğrencileri olan Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Gaziantep Nizip'te bulunan çadır kenti ziyaret etti.Eyüpsultanlı çocuklar, "Bir Kalem de Sen Getir" projesini hayata geçirerek Gaziantep'te bulunan mülteci kampına kırtasiye yardımı gerçekleştirdi. Eyüpsultan'ın her bölgesinden seçilen 9-14 yaş aralığındaki Çocuk Meclisi üyeleri, ziyaret ettikleri çadır kentte kamp içeriği ve çalışmaları hakkında mini bir sunum dinleyerek kamp eğitim birimlerini gezdi.Öğrenciler, kamp alanı anaokulundaki kardeşlerine balon, şeker ve oyuncaklar hediye ederek mutluluklarına ortak oldular.Akabinde toplanan kırtasiye yardımlarını kamp yetkilileri ile beraber taşıyıp ilgili kişilere teslim ettiler.Hatıra ağacı etkinliği gerçekleştiEyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri kamp alanı ana sınıfının koridoruna kardeşleri ile beraber, yaprakları kendilerinin ve arkadaşlarının ellerinden oluşan hatıra ağacı etkinliğini gerçekleştirdiler.Ardından Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyesi olan Suriyeli Türkmen bir ailenin kızı olan Hene, kendi anılarını kaleme aldığı bir kompozisyonu okudu.Gerçekleşen ziyaret çocuk meclisi üyelerinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi."Geleceğimizi pırıl pırıl çocuklara emanet etmenin mutluluğunu yaşadım"Yapılan ziyarette öğrencilere eşlik eden SİMURG Alibeyköy Bilgi Evi sorumlusu Pınar Bingöl, Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin gerçekleştirdiği kampanyada toplanan yardımların tamamen üyelerin kendi çabaları ile harçlıkları ve çevresinden gelen desteklerden oluştuğunu belirtti.Kamp alanı ulaşımın uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu belirten Pınar Bingöl şunları söyledi:"Kampa ulaşıp çalışmalarımızı neticelendirdiğimizde yorgunluğumuzun yerini bir buruk hüzün ve tatlı huzur duygusu almıştı. Samimi duygularla çalışan ekip arkadaşları sayesinde kendi evimizde olduğumuz kadar rahat hareket edip kamptaki misafir kardeşlerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Bizler için unutulmaz bir deneyim olan bu çalışmada toplanan yardımları sicim sicim yağan yağmur altında sırtlanıp kamp deposuna taşıyan Çocuk Meclisi üyelerinin gönülden çalıştıkları o dakikada gözlerim doldu ve geleceğimizi bu pırıl pırıl çocuklara emanet etmiş olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşadım. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a da bu imkanı sağladığı için çocuklarımız adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim."Eyüpsultan Çocuk Meclisi'nin yaptığı basın açıklaması ise şu şekilde;""Bizler İstanbul Eyüpsultan ilçesinden seçilip oluşturulmuş "Çocuk Meclisi" üyeleriyiz. Buraya "Bir Kalem de sen Getir" Projesi" kapsamında savaş mağduru,mülteci çocuk kardeşlerimizle hem hal olmaya geldik.Dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca kişi ki bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuk, özellikle savaşlara bağlı çeşitli gerekçelerle yerlerinden edilerek yeme-içme, barınma, sağlık ve eğitime erişim gibi en temel insani haklarından mahrum bırakılıyorlar.UNICEF'in 2015 verilerine göre çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan mültecilerin yarısı ise çocuklardan oluşuyor. Dünya genelinde 28 milyon çocuk evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.Mülteci çocukların yüzde 45'i Suriye ve Afganistan'dan gelmektedir. Yerlerinden edilen çocuklar her türlü istismara maruz kalmakta birçok hakkından da mahrum bırakılmaktadır.Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre yaşadığı ülkenin dışında bir ülkeye gitmek zorunda kalan her çocuğun gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır. Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir, her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir. Çocuk hakları bütün çocuklar içindir,doğum yerleri,konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez.Her çocuğun gelişim hakkı,sağlığını güvence altına alma hakkı ve eğitime erişim hakkı vardır. Buradaki mülteci,savaş mağduru çocuk kardeşlerimizin de bizlerin desteğine ihtiyaçları vardır düşüncesiyle çıktık bu yola.Afganistan'da,Arakan'da,Suriye'de, Türkmenstan'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de ya da Yemen'deki gibi bütün mülteci kamplarındaki eğitim haklarından mahrum edilmiş çocukların umut sesi olmaya geldik." - İSTANBUL