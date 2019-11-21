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Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi

Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: "Eyüpsultan'ı sanayi şehri yapamayız ama turizm, kültür, hayvancılık, tarım şehri yapabiliriz"İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik...

21.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:08
Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken:
"Eyüpsultan'ı sanayi şehri yapamayız ama turizm, kültür, hayvancılık, tarım şehri yapabiliriz"
İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Eyüpsultan'ı sanayi şehri yapamayız ama turizm, kültür, hayvancılık, tarım şehri yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de çok büyük bir ekonomik ses getirir" dedi.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Prof. Dr. Sırma Turgut ve Eyüpsultan'ın 7 kırsal bölgesinin temsilcileri katıldı. Eyüpsultan'da kalkınmanın köylerden başlaması gerektiğini söyleyen Köken, ilçenin bundan sonra bir sanayi şehri olamasa da turizm, kültür, tarım, hayvancılık gibi alanlarda gelişebileceğini belirtti. Bundan sonraki süreçte daha bilimsel çalışmalar yapılarak emek ve sermayenin doğru kullanılacağını söyleyen Başkan Köken, hep birlikte bölgeyi kalkındırmak için çalışacaklarını ifade etti.
"Çok büyük bir ekonomik ses getirir"
Kalkınmanın ilçede kırsal bölgelerden başlaması gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Türkiye için genel olarak söylersek kalkınma Anadolu'dan başlar bizim şehrimiz için söylersek de kalkınma köylerden başlayacaktır. Çünkü en kılcal noktalardan haberiniz olmazsa ana damarların nasıl işlediğini anlayamayız. Ben 7 tane köyü olan bu ilçenin bu köylerinin bu şehrin zenginliği olduğuna inanıyorum. Bu zenginliği doğru kullanmamız; emeği boşa harcamadan, sermayeyi boşa harcamadan, daha çok verim alarak bir noktaya getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu saatten sonra Eyüpsultan'ı sanayi şehri yapamayız ama turizm şehri, kültür şehri, hayvancılık şehri, tarım şehri yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de çok büyük bir ekonomik ses getirir" dedi.
"Üniversiteleri de bu işin içine katarak biz bu işten çok iyi verim alırız"
Eyüpsultan'ın köylerinin 'da tarım ve hayvancılık alanında en deneyimli bölgeler olduğunu ifade eden Başkan Köken, "'Burası İstanbul burada bu olur mu?' değil. İstanbul ortalamasında bizim bölgelerimiz bu konuda en deneyimli yerler. Bu deneyimi bizim daha bilimsel yaparak, alt yapısına destek vererek, hükümetimizin de bu konudaki teşviklerini doğru kullanarak, Türkiye'nin en kaliteli üniversiteleri İstanbul'da olması sebebiyle üniversiteleri de bu işin içine katarak biz bu işten çok iyi verim alırız diye düşünüyorum" diye konuştu.
Eyüpsultan'da

Deniz Köken, İstanbul, Yerel

Kaynak: İHA


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