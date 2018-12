Eyüpsultan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:26



Eyüpsultan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğiİSTANBUL, ( DHA ) - Eyüpsultan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 'ın katılımıyla Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nin (ESER) birlikte düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, ön yargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için önemli mesajlar verildi. Gecede, engelli öğrenciler aldıkları eğitimlerde geliştirdikleri yeteneklerini sergiledi.REMZİ AYDIN: HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZFarkındalık oluşturmak için böyle etkinliklerin önemine dikkat çeken Aydın, "Çok güzel bir manzara, birlik beraberlik içerisinde ve dostluk ve muhabbetin yeşerdiği bir sevgi tarlası adeta. Bu organizasyonlar farkındalık yaratmak adına düzenleniyor. Engelliler önemli bir kesim, nüfusun ortalama yüzde 15'ini temsil ediyorlar. Her birimiz aslında birer engelli adayıyız. Olabildiği kadar onların hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini arttırmak, önlerindeki fiziki engelleri kaldırmak adına hem toplum hem de kurum olarak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu bizim ulusal bir politikamız" dedi."EVDE BİRLİKLE PROVA YAPTIK"Down sendromlu Orhan'ın ablası Emine Tatar , "Orhan bugün hem darbuka çalacak hem de vals yapacak. Evde birlikte prova yaptık, ben onunla çok gurur duyuyorum. Diğer alanların yanı sıra müzik kulağı da çok iyi. Darbuka, flüt, ney, gitar gibi enstrümanları çalabiliyor. İnternetten öğrendiğini uyguluyor. Kendini müzik konusunda çok geliştirdi" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZI HİÇ BİR ZAMAN EVE KAPATMAYALIM'Zihinsel engelli 23 yaşında bir kızı olduğunu söyleyen Derya Sağlam ise,"Dünyada herkes bir imtihandan geçiyor. Engelli çocukları olanlar hayattan bıkmasınlar. Ben o kadar pozitifim ki? Anne babalar ne kadar mutluysa çocuklar da o kadar mutlu oluyor. Her şeyin bir çaresi var,eğitime gitsinler. Mutlaka çocukları ilerlemeye kaydediyor. Ama anne ve babalar, mutlu olarak çocuklarıyla beraber yol kat ederlerse çocuklarda ilerleme çok daha fazla oluyor. Çocuklarımızı hiç bir zaman evlerine kapatmayalım" ifadelerini kullandı.(Tür: İstanbul