Eyüpsultan'da 6 bin 459 ton asfalt döküldü

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı.

Eyüpsultan'da 6 bin 459 ton asfalt döküldü
29.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:53
Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 459 ton asfalt döküldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çeviren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm saha ekiplerini seferber etti. Bu kapsamda ekipler, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Çalışma yapılan yerler arasında yoğun kullanılan yerlere asfalt serimi gerçekleştirildi.

Eyüpsultan genelinde asfalt dökülen yerler şöyle açıklandı:

"Çırçır Mahallesi Betül Sokak 846 ton, Karadolap Mahallesi Abıhayat Caddesi 848 ton, Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi 157 ton, Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı bin 927 ton, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi 55 ton, 15 Temmuz Şehitler Caddesi Mimar Sinan Ortaokulu önü 126 ton, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 2 bin 500 ton" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Haber

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