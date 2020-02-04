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Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.

04.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:50Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol, yağmur suyu kanalları, merdiven, korkuluk ve kaldırımlarda yenileme, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında ekipler Güzeltepe Mahallesi Yavuz Caddesi ve Caddesi üzerinde yağmur suyu kanalı ile asfalt yapımı çalışması yaptı. Ekipler çalışmada; Yavuz Selim Caddesi'nin 130 metrelik bölümünü, Dikmen Caddesi'nin ise 90 metrelik bölümünü asfaltladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarda günlük 70 ton asfalt serimi yapıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Dikmen, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

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