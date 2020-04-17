Eyüpsultan'da bando takımı evde kalanlara konser verdi

Eyüpsultan Belediyesi koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine moral ve destek için moral konseri düzenledi.

'Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım' sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, Çırçır Mahallesi'nde gerçekleşti. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallenin sokaklarında dolaşarak hareketli, eğlenceli şarkılar çaldılar.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Konsere Çırçır Mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler. Konseri seyreden vatandaşlardan bazıları, uzun süre evlerinden çıkamadıkları için duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadılar. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydettiler.

"EVLERİNİZDE KALIRSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ"

Konser sonunda ise vatandaşlara "Bizler siz mutlu olun diye elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de evlerinizde kalırsanız bizler çok mutlu oluruz" mesajı verildi.