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Eyüpsultan'da bir depoya yapılan operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildi

Eyüpsultan'da bir depoya yapılan operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildiİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir depoya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildi.

18.09.2019 17:11
Eyüpsultan'da bir depoya yapılan operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildi
İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir depoya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildi.
İstanbul Eyüpsultan'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere kurutulmuş yüklü miktarda kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan imalathaneye yapılan baskında bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonun devam ettiği belirtildi
Eyüpsultan'da bir depoya yapılan operasyonda yüklü miktarda nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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