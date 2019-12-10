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İstanbul'da büfe sahibine silahlı saldırı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da müşteri kılığında dükkana giren silahlı saldırgan, dükkan sahibini omzundan vurdu. Kasklı saldırganın yaralama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:44

Eyüpsultan'da büfe sahibine silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkana kaskla giren bir şahsın, alışveriş yaptıktan sonra büfe sahibini omuzundan vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokakta dün akşam motosikletli iki kişi bir büfeye geldi. Alışveriş yaptıktan sonra büfe sahibi Yıldırım A'yı silahla vurdu. Olayda büfe sahibi yaralanırken, saldırgan ise kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Büfede yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki zanlı motosikletle büfe önüne geliyor. Zanlılardan biri kaskını çıkarmadan büfeye girerek alışveriş yapıyor.

PARA ÜSTÜNÜ ALMAYI İHMAL ETMEDİ

Aldıklarının parasını ödeyen zanlı, para üstünü almayı da ihmal etmiyor. Dükkanda bir süre daha dolaşan zanlı kapıya yöneldikten sonra çıkmaktan vazgeçerek yeniden büfeye giriyor. Zanlı ardından belinden çıkardığı silahını ateşleyerek büfe sahibi Yıldırım A'yı omuzundan vuruyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da büfe sahibine silahlı saldırı kamerada

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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