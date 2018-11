Eyüpsultan'da Bütün Okullar Hijyenik Hale Getiriliyor

20 Kasım 2018 Salı 13:32



20 Kasım 2018 Salı 13:32

Eyüpsultan Belediyesi, çocukların daha hijyenik ortamlarda eğitimini sürdürmesi için okullara düzenli olarak temizlik hizmeti veriyor.Öğrencilerin gelişimi ve başarısı açısından büyük önem taşıyan hijyen ve temizlik, Eyüpsultan'da okullarda sorun olmaktan çıkıyor.Eyüpsultan Belediyesi, okullarda çocuklara daha temiz ve steril bir ortam sunabilmek için 78 devlet okuluna temizlik desteği sunuyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 78 devlet okulunun temizliği Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.Her okul için ayrı ayrı görevlendirilen sabit temizlik personelleri ise yıl boyunca okullarda hizmet veriyor.Ayrıca her okulun ayda 1 defa zemin otomatı ile detaylı genel temizliği, 9 kişilik gezici temizlik ekibi tarafından yapılıyor.Temizlik malzemesi de veriliyorBu uygulamanın dışında, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her ay düzenli olarak okullara temizlik malzemesi gönderiyor.Çocukların başarısı ve sağlığı açısından temizliğin çok önemli olduğunu söyleyen Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Bülent Yıldız, şu ifadeleri kullandı:"Belediyemizin sağladığı büyük bir katkı. Bizim okulumuzda şuan sabit 2 temizlik personeli var.Artı olarak Belediyemiz her ay malzeme desteği sağlıyor ve çok memnunuz. Velilerimizin bize geri dönüşleri ise oldukça memnun edici. Velilerimiz ve kendi adıma Başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyoruz."Velilerden tam notAlibeyköy Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu velilerinden Canan Arslan ise gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:"Okulun temizliğinden çok memnunuz. Çok iyi ilgileniyorlar, Belediyemiz sağ olsun büyük destek veriyor. Biz veliler için temizlik konusu çok önemli, gönül rahatlığı ile çocuğumu okula bırakıyorum. Okullarda temizlik, evimizde nasıl dip köşe yapılıyorsa burada da öyle yapılıyor.""Diğer ilçelerde böyle bir uygulama yok"Alibeyköy Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu velilerinden Züleyha Şen de Başkan Aydın'a teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:"Desteklerinden ötürü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Okullara temizlik desteğinin sağlanması belediyenin görevi değil ama bizim belediyemiz sağlıyor.Diğer ilçe okullarında böyle bir uygulamanın olmadığını biliyoruz ve görüyoruz. Çocukların olduğu ortam malum dağınık ve pis olur. Ama bizim okulumuz bu konuda çok hassas ve özenli."Eyüpsultan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, ilçede bulunan 78 devlet okulunun temizliği yapılmaktadır.Toplam 102 temizlik personeli, 2 şoför ve 1 şef okul temizliği için görevlendirilmiştir. - İSTANBUL