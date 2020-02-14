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Eyüpsultan'da çıkan yangında bir kişi öldü

Eyüpsultan'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

14.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:54Eyüpsultan'da çıkan yangında bir kişi öldü
Eyüpsultan'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.
Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bir kişinin cesedine rastladı.
Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin yangın çıkan evde yalnız yaşayan Atalay Yenidünya (73) olduğu belirlendi.
Yenidünya'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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