Haberler » 3. Sayfa » Eyüpsultan'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Eyüpsultan'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da bir apartman dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti.

14.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:48Eyüpsultan'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da bir apartman dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların daireden yükselen dumanları fark etmesi üzerinde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangına müdahale ettiği esnada daire içerisinde hareketsiz halde bulunan 73 yaşındaki Atalay Yenidünya ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Atalay Yenidünya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürülmesinin ardından polis ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelerin ardından Atalay Yenidünya'nın cenazesi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaldığı dairede çıkan yangın sonu hayatını kaybeden Atalay Yenidünya'nın uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:19:00