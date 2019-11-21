Haberler » Güncel » Eyüpsultan'da 'Çocuk Kitapları Festivali'ne yoğun ilgi - Haber

Eyüpsultan'da 'Çocuk Kitapları Festivali'ne yoğun ilgi

Eyüpsultan'da 'Çocuk Kitapları Festivali'ne minikler yoğun ilgi gösterdi.

21.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:10Eyüpsultan'da 'Çocuk Kitapları Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da 'Çocuk Kitapları Festivali'ne minikler yoğun ilgi gösterdi. Festivalde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Dijital çağda sosyal medyanın aktif kullanıldığı dönemde çocukların kitap okumasını, oradan şiir ezberlemesini istiyoruz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında ara tatilde çocukların arkadaşlarıyla bir arada olacağı bir festivale imza attı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe minikler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, 70 yayınevi 40'tan fazla yazar imza günü ve söyleşilerle çocuklarla buluştu. Festival'de sanatçı Fatih Koca'nın sahne aldığı tasavvuf musikisi konseri miniklerle beraber gelen ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Öte yandan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet Seyfullah Kartal'ın şiir dinletisinin ardından 'Dün Bugün Eyüpsultan' sergisini gezdi. Etkinlik kapsamında ünlü çocuk kitapları yazarı Bestami Yazgan kitaplarını çocuklar için imzaladı.

"Kitap ve çocuk birbirine çok güzel yakışıyor"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemini vurgulayan Başkan Köken, "Bu alan Ramazan ayında bütün etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Biz Ramazanın dışında da bu özelliklerin devam etmesini istiyorduk. Dünya Çocuk Hakları Haftası'na denk getirerek biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak Çocuk Kitap Festivali'ne imza attık. Derdimiz dijital çağda sosyal medyanın aktif kullanıldığı dönemde çocukların kitap okumasını, oradan şiir ezberlemesini istiyoruz. Belki merak edip 4 satırda onların yazmasını hayal ettik. O yüzden bu etkinlik bizim için çok önemli. Burası 20 gün cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Kitap ve çocuk birbirine çok güzel yakışıyor" dedi.

"Haftada 1 kitap bitiriyorum"

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Beran Özkan, "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap hediye aldım. Kitap okumayı seviyorum. Haftada 1 kitap bitiriyorum" diye konuştu.

"Kitap okurken içinden maceralar çıkıyor"

Haftada 2-3 kitap bitirdiğini belirten Aylin Asiye Akdağ, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kitabın okurken içinden maceralar çıkıyor. Haftada 2-3 kitap bitiriyorum. En çok Kral Şakir kitabını seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler
11:30 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
11:30 Van'da terör operasyonu
11:30 Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı ele geçirildi
11:25 Terzi: "Hemşirelik Bölümü, akademisyenleri ve öğrenci memnuniyeti ile akreditasyonu hak ediyor"
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:31:36