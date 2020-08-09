Eyüpsultan'da çöken üstgeçidin enkazı kaldırıldı, yolun iki şeridi trafiğe açıldı

Eyüpsultan'da bu sabah çöken üstgeçidin enkazı karayolları ekipler tarafından kaldırıldı ve yolun iki şeridi trafiğe açıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kışlası önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir sebeple bu sabah çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saat 18.00 sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü enkazı kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasıyla birlikte iki şerit trafiğe açıldı. Yol üzerindeki trafik yoğunluğu şeritlerin ikisinin kapalı olması sebebiyle sürüyor. Öte yandan bir kısmı yıkılan üst geçidin her iki tarafı da demir bariyerler ile kapatılarak oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı önlen alındı. - İSTANBUL