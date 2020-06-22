Eyüpsultan'da dereye düşen at ve tayı kurtarıldı

Eyüpsultan ilçesinde, dere yatağına düşen at ve tayı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

22.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:04
Eyüpsultan ilçesinde, dere yatağına düşen at ve tayı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerden gelen haber üzerine, İstanbul İtfaiyesi, Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Göktürk Kılıncıgöl Sokak'taki dere yatağına gitti.
İtfaiye ekipleri, dere yatağına düştüğü tespit edilen at ve bir haftalık tayı, gövdesine çekme halatı bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çekti.
Daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, at ve tayı sağlık kontrolünden geçirdi.
Bu arada, kurtarılan tayın annesinin yanından ayrılmadığı görüldü.
Başarılı geçen kurtarma operasyonu sonrası hayvanseverler de ekipleri tebrik etti.
Ersin Tırpancı da kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekibine ve Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür ederek atlarını teslim aldı. Eyüpsultan’da dereye düşen at ve tayı kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Haber

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