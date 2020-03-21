Eyüpsultan'da düğme atölyesinde yangın

EYÜPSULTAN'da içeride işçilerin de bulunduğu düğme üretimi yapılan atölyede yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu.

Eyüpsultan, Defterdar Mahallesi, Çaycılar Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında bulunan ve düğme üretimi yapılan atölyede saat 18.00'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın çıkan atölyede bulunan işçiler de kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA