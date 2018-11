Eyüpsultan'da "Dünya 5'ten Büyüktür" Karikatür Yarışması

16 Kasım 2018 Cuma 14:41



Eyüpsultan Belediyesi, İMH Günışığı Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği UWC) işbirliği ile "Dünya 5'ten Büyüktür" başlığı altında karikatür yarışması düzenliyor.Eyüpsultan Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen karikatür yarışması, İstanbul'daki ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik olacak. Yarışmada; gizli karikatüristleri keşfetmek, karikatüre olan ilgiyi pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amaçlanıyor.Karikatür yarışmasında "Dünya 5'ten Büyüktür" başlığı altında; dünyada siyasi, ekonomik ve askeri alanda gücü elinde bulunduran devletlerin, geri kalan diğer devletlere karşı her konuda hak ve adaletten yoksun, sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor olmaları konu edilecek. Dünyada insan haklarına aykırı tüm olayların, ekseriyetle halkı Müslüman olan devletlerdeki zulüm ve insanlık dışı olayların ardında bu adaletsiz tutumun yatıyor olması çizimlerle anlatılacak. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip 5 daimi ülkenin bu haksızlığa göz yuman tavırlarına dikkat çekmek, hak ve adaletin büyüklük-küçüklük, güçlü-zayıf vb durumlardan bağımsız olarak; herkes için eşit olduğunu vurgulamak, "Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü" olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak da yarışmanın amaçları arasında bulunuyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yüzlerce sanat dalı arasında en önemlilerinden birinin karikatür olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:"Hayat insanlar için, yaşam insanlar için. Dolayısıyla bu hayatı kolaylaştırmak, anlamlı kılmak, zorlukları aşmak, güzellikleri ve başarıları arttırmak, paylaşmak insanların yapması gereken şeyler. Bunun en önemli vasıtası sanat. Sanat birçok branşta, kategoride sergileniyor. Yüzlerce sanat dalı var ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de karikatür. Karikatür yeteneği içinde barındıran, çok az detayla çok şey anlatabilen bir sanat dalı. Bir çizgiyle, bir figürle belki binlerce sayfada anlatabileceğiniz şeyi anlatabilirsiniz. Bunu icra etmek de ayrı bir özellik arz ediyor. Bunu sizler yapıyorsunuz. Türk gençlerinin her alanda yetkin olduğuna inanıyorum."Yarışma ortaokul 5 - 8'inci sınıflar ve lise ve dengi okulların 9 - 12'inci sınıfları olmak üzere iki kategoride yapılacak. Her öğrenci yarışmaya en fazla üç eserle katılacak.Katılımcılar Eyüpsultan Belediyesi resmi internet sitesi http://kultur.eyupsultan.bel. adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak ve karikatürü PDF veya JPEG (resim) formatında yüklemek suretiyle de başvuru yapabilecek.. Başvuruların 13 Kasım 2018 Salı günü başladığı yarışmada eserlerin son teslim tarihi 04 Ocak 2019 Cuma. Seçici Kurul tarafından 14 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak değerlendirme sonrası ise dereceye giren eserler için 27 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde ödül töreni düzenlenecek.Yarışmayla ilgili detaylı bilgi https://kultursanat adresinden öğrenilebilecek. - İSTANBUL