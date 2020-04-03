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Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak

Eyüpsultan Belediyesi, tüm vatandaşlar için bir sonraki karara kadar ESBAŞ'a ait Teleferik Katlı Otoparkı, Osmanlı Parkı Otoparkı ve Silahtarağa Otoparkı'nda ücret alınmayacağını duyurdu.

03.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:42
Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak
Eyüpsultan Belediyesi, tüm vatandaşlar için bir sonraki karara kadar ESBAŞ'a ait Teleferik Katlı Otoparkı, Osmanlı Parkı Otoparkı ve Silahtarağa Otoparkı'nda ücret alınmayacağını duyurdu.
Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Eyüp Sultan Belediyesi A.Ş'ye (ESBAŞ) ait otoparkların ücretsiz yapıldığı bildirildi.
Kararın belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatı üzerine alındığı belirtilen açıklamada, "Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların hayatını kolaylaştıracak tedbirler ve kararlar almaya devam ediyor. Vatandaşlar 300 araçlık kapasitesi bulunan Teleferik Katlı Otoparkı'ndan, 300 araçlık Osmanlı Parkı Otoparkı'ndan ve 80 araçlık Silahtarağa Otoparkı'ndan ücretsiz olarak yararlanabilecekler." denildi.
Açıklamada ESBAŞ Otoparklarının zaman kavramı olmaksızın tüm vatandaşlar için ücretsiz olduğu ifade edilirken, ücretsiz kullanım süresinin Eyüpsultan Belediyesi'nin alacağı yeni bir karara kadar devam edeceğini kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak - Haberler

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