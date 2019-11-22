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Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü

EYÜPSULTAN'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü.

22.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:27Eyüpsultan'da fren yerine gaza basınca otomobil inşaat boşluğuna düştü
EYÜPSULTAN'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca inşaat boşluğuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Nur sokakta yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilini park etmeye çalışan yabancı uyruklu kadın sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat alanına düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın, otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanına düşerek ters dönen otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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