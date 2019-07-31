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Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptıİSTANBUL - Eyüpsultan'da freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı.

31.07.2019 12:47
Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı
Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Eyüpsultan Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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