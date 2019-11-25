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Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Eyüpsultan'da madde bağımlılarınca çıkarıldığı iddia edilen metruk gecekondudaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.11.2019 03:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 03:27
Eyüpsultan'da madde bağımlılarınca çıkarıldığı iddia edilen metruk gecekondudaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmazı'ndaki 2 katlı gecekonduda yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın bir süre sonra söndürüldü. Mahalle sakinlerinin, "Binada madde bağımlılarının kaldığını ve yangını onların çıkarmış olabileceğini" belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede arama yaptı.
Ekiplerin incelemesi sonucu yanan gecekonduda herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit etildi.
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz gele geldi.
Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Yeni Mahalle, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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