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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralıİSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk Semti otoban girişinde hafriyat kamyonu virajı almayarak devrildi.

25.09.2019 19:51
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk Semti otoban girişinde hafriyat kamyonu virajı almayarak devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza, Eyüpsultan Göktürk Semti otoban girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göktürk'e doğru seyir halinde olan hafriyat kamyonu, sürücünün otoban girişine hızlı girmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoban girişinden önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan süürcü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Göktürk semti giriş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Göktürk, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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