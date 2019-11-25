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Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül oldu

Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül olduİSTANBUL - Eyüpsultan'da iki katlı boş gecekondu çıkan yangın sonucunda kül oldu.

25.11.2019 03:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 03:09
Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül oldu
İSTANBUL - Eyüpsultan'da iki katlı boş gecekondu çıkan yangın sonucunda kül oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. İki katlı gecekondunun madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülüyor.
Yangın 01.45 sıralarında Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki katlı gecekonduda gece saat 01.30 sıralarında madde bağımlıları tarafından yangın çıkarıldı.
İki katlı boş gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Bunun üzerine yapılan ihbarla olay yerine Eyüpsultan ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri gecekondudaki yangına tazyikli su ve köpükle müdahale etti. 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. ekipleri tarafından gecekonduda uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül oldu

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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