Eyüpsultan'da inşaat alanında ölen küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı (EK)

Kaynak: DHA

EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.9 yaşındaki Baran Geldi İslambey Mahallesinde iki gün önce İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük Baran için bugün öğle vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken, Baran'ın ailesi, komşuları ve akrabaları katıldı. Törende Baran'ın annesi ve babası taziyeleri kabul etti. Baran için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Baran Geldi Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.