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Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi

Eyüpsultan'da iplik yüklü bir kamyonun kasası, yükünün ağır gelmesi sonucu devrildi.

13.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:59
Eyüpsultan'da iplik yüklü bir kamyonun kasası, yükünün ağır gelmesi sonucu devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 1700 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Cebecibaşı caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç., yönetimindeki 51 LA 675 plakalı kamyon dönüş yaptığı sırada kasasındaki yük nedeniyle ayrılarak Hirami Ahmet Paşa Camii'nin duvarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası kamyon kasasında bulunan iplikler caddeye gelen başka bir kamyona taşındı. Yüklerin boşaltılmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi

Defterdar Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA


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