Eyüpsultan'da ısınamayan ev kalmayacak

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için her kış olduğu gibi bu sene de ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı yapmaya başladı.



Soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyacının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2 bin 500 aileye kömür yardımında bulunacak. Her aileye yarımşar ton, 20 torba kömür yardımının yapılacağı Eyüpsultan'da yaklaşık bin 250 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve kendisine ulaşılmayan bir tek ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması için her türlü çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü alan tarama ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek tespit edilen vatandaşlara yaptığı kömür dağıtımlarına hız verdi.



İlk etapta Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Topçular, Rami Yeni ve Rami Cuma mahallelerinde kömür dağıtımına başlayan ekipler, bir ay içinde Eyüpsultan'ın 28 mahallesinde de dağıtımları tamamlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA