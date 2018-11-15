Eyüpsultan'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 11:52



15 Kasım 2018 Perşembe 11:52

Eyüpsultan'da "İmar Barışı"nı suistimal eden kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İmar Barışı"na ilişkin düzenlemeyi suistimal eden kişilere izin verilmeyerek, kaçak yapıların yıkılmaya başlandığı belirtildi.Açıklamada, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Pirinççi Mahallesi'ndeki kaçak yapıların yıkımlarının, jandarma ve emniyet birimlerinin aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından gerçekleştirildiği kaydedildi."İmar Barışı" kapsamında olan tüm yapılara "Yapı Kayıt Belgesi" verildiği belirtilen açıklamada, "İmar Barışı'na ilişkin düzenleme çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanırken kanun dışında oluşabilecek, hiçbir kaçak yapıya da izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.