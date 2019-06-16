16.06.2019 10:35
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Eyüpsultan'da Karadeniz rüzgarı esti

Eyüpsultan

Eyüpsultan'da düzenlenen Karadeniz festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Eyüpsultan'da düzenlenen Karadeniz festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziğinin yanı sıra vatandaşlara yöresel lezzetler de ikram edildiği programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
Eyüpsultan Belediyesi, tarafından Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Karadeniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dernek başkanları, karadenizli sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, vatandaşlar Karadeniz eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalde yöresel lezzetler de vatandaşların beğenisine sunuldu. Başkan Deniz Köken, kemençe ve tulum eşliğinde Karadenizli vatandaşlarla birlikte horon oynadı. Festivalde, misafirlere Karadeniz'in eşsiz kültürüyle hazırlanan yöresel lezzetler lahana çorbası, mısır ekmeği, keşkek ile döner ve helva ikramı yapıldı. Gelen misafirlere ikramları Başkan Köken elleriyle dağıttı.
"5 BİN KİŞİLİK ORGANİZASYON YAPILDI" Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Geçen hafta Balkan Festivali yaptık. Bu bu hafta da Karadeniz Festivali yapıyoruz. Katılım çok yüksek. Her tarafta ayrı bir çalışma var. Bura da helva dağıtırken arka tarafta da keşkek var. Ön tarafta da eğlence var. Osmanlı Park artık Eyüpsultan'ın Parkı Anadolu'ya dönüştürüyor. Burada yaklaşık 5 bin kişilik bir organizasyon yapılıyor" dedi.
(Sevban Sevkal - Armağan Yılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Deniz Köken, Karadeniz, Güncel

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