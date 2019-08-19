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Eyüpsultan'da "Kırmızı Kudüs" sergisi

Eyüpsultan Belediyesi, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Kırmızı Kudüs" adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

19.08.2019 16:26 Eyüpsultan'da
Eyüpsultan Belediyesi, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Kırmızı Kudüs" adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yazar-Ressam Serra Erdoğan'ın çalışmalarından oluşan 'Kırmızı Kudüs' sergisinin açılışı gerçekleşti. 'Oysa ki Rengarenk Bir Umuttur Kudüs' sloganıyla gerçekleştirilen serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız ve Ressam Serra Erdoğan gerçekleştirdi. Yazar-Ressam Serra Erdoğan, "Biz Kudüs'ün kan kırmızısı ile değil gül kırmızısı ile anılmasını istiyoruz. Bu fotoğrafları fütürist tekniğiyle yaptım. Benim açımdan içsel bir deneyim oldu. Türkiye'de bu teknikle yapılan ilk çalışma oldu. Kudüs bu şekilde ilk defa resme yansıtıldı. Ben Kudüs'ü gül kırmızısıyla yaşatmaya çalıştım. Hayali Kudüs olan, Kudüs'e gitmek isteyen 20 kişiyi Kudüs'e göndereceğiz. Katılmak isteyenler kura çekimiyle belli olacak" dedi.

Ressam Serra Erdoğan ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 'Kırmızı Kudüs' adlı resim sergisi, 19 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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