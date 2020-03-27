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Eyüpsultan'da korona virüse karşı sıkı denetim

Eyüpsultan'da korona virüse karşı sıkı denetim -İşletmeler zabıta ekipleri tarafından denetlendi Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren restoran, pastahane, fırın ve marketlere yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

27.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:44
Eyüpsultan'da korona virüse karşı sıkı denetim
-İşletmeler zabıta ekipleri tarafından denetlendi
İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren restoran, pastahane, fırın ve marketlere yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Korona virüse karşı halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini arttıran Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde restoran, pastahane, fırın ve marketlerde kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirdi. Başta hijyen koşulları olmak üzere, fiyat denetimi de yapan ekipler, çalışanlara uyması gereken kurallardan bahsetti. Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen zabıta ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeleri anlattı.
"Zor bir virüsle mücadele ediyoruz çok dikkatli olmalıyız"
Eyüpsultan meydanın da bulunan fırın sahibi Tolga Akıncı, "Ekmek önemli bir şey, gıda üzerine çalışıyoruz burada. Ekmeğin dokunulmaması gerektiğini hepimizin bilmesi lazım. Çünkü zor bir virüsle mücadele ediyoruz. Çok dikkatli olmalıyız bu konuda. Vatandaşlarımızdan da sağduyu bekliyoruz. Biz fırınımızda tüm önlemlerimizi aldık" dedi. Eyüpsultan’da korona virüse karşı sıkı denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta, Yerel

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Eyüpsultan'da korona virüse karşı sıkı denetim

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